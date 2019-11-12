Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-12T10:58:25+03:00

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Повышать градус в пивной продукции не стоит, чтобы напитки не начали конкурировать с винодельческой продукцией. Такое мнение выразил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в ответ на предложение производителей снять запрет на продажу в России пивной продукции крепостью более семи градусов.

Эксперт отметил, что в последние годы Россия считается пивной страной, люди сознательно перешли к употреблению более легких спиртных напитков.

«Россия в течение последних 12—13 лет является пивной страной. Мы давно не водочная страна, не страна винодельческого потребления. Употребление пива вместе с пивными напитками у нас на сегодняшний день на уровне 7,5 млрд литров в год. Притом что весь алкоголь, который выпивается в России за год, — чуть больше 10 млрд литров», — цитирует Дробиза RT.

Эксперт добавил, что спрос именно на пиво резко вырос в последние пять-шесть лет. Так, в настоящее время в России выпивается порядка 800 миллионов литров пивных напитков в год.

«Это огромный объём, и я не считаю необходимым повышение градусности этого напитка. Да, он сохранится в роли пивного, но фактически будет конкурировать с винодельческой продукцией», — добавил Дробиз.

Ранее, газета «Известия» писала о том, что производители спиртного выступили с предложением снять в России ограничения на крепость пивных напитков. В настоящее время в стране этот вид алкоголя не может содержать более 7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU