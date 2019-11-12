Российские производители сообщили о падении цен на свинину

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-12T12:03:45+03:00

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В России снизилась оптовая цена на свинину. Об этом сообщают сразу несколько крупных производителей. В среднем килограмм мяса подешевел в среднем на 7-14 процентов. В «Черкизово» килограмм свинины в октябре 2019 года отдают оптовикам за 86,6 рублей. Годом ранее за тот же вес просили больше ста рублей – разница в 14 процентов.

У «Русагро» с 89,8 рублей за килограмм в 2018 году стоимость свинины снизилась до 77,6 рублей. За 9 месяцев падение – на 14 процентов.

По данным министерства сельского хозяйства свинина подешевела на больше, чем на 8 процентов. Отпускная цена у оптовиков повлияла на розничную стоимость продукта. В октябре по данным Росстат килограмм свинины стоил 269 рублей – на 1 процент дешевле, чем за тот же период 2018 года.

Ранее ученые вычислили самый вредный для здоровья и окружающей среды продукт. Им оказалось мясо. Употребление его в пищу негативно сказывается на здоровье, а при производстве наносится серьезный урон почве и тратится большой объем воды.

ИСТОЧНИК KP.RU