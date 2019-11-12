2019-11-12T12:03:45+03:00
Общество

Российские производители сообщили о падении цен на свинину

Оптовые цены снизились от 7 до 14 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Оптовые цены на мясо снизилисьОптовые цены на мясо снизилисьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России снизилась оптовая цена на свинину. Об этом сообщают сразу несколько крупных производителей. В среднем килограмм мяса подешевел в среднем на 7-14 процентов. В «Черкизово» килограмм свинины в октябре 2019 года отдают оптовикам за 86,6 рублей. Годом ранее за тот же вес просили больше ста рублей – разница в 14 процентов.

У «Русагро» с 89,8 рублей за килограмм в 2018 году стоимость свинины снизилась до 77,6 рублей. За 9 месяцев падение – на 14 процентов.

По данным министерства сельского хозяйства свинина подешевела на больше, чем на 8 процентов. Отпускная цена у оптовиков повлияла на розничную стоимость продукта. В октябре по данным Росстат килограмм свинины стоил 269 рублей – на 1 процент дешевле, чем за тот же период 2018 года.

Ранее ученые вычислили самый вредный для здоровья и окружающей среды продукт. Им оказалось мясо. Употребление его в пищу негативно сказывается на здоровье, а при производстве наносится серьезный урон почве и тратится большой объем воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту
Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной»
Макрон встретится с Трампом до саммита НАТО в Лондоне
В Кремле ответили на предложение Назарбаева встретиться с Зеленским: «Встреча ради встречи принесет мало пользы»
США помогут Южной Корее и Японии разрешить двусторонний спор
Сердючке стало плохо с сердцем во время съемок новогоднего шоу
В СЦКК подтвердили окончание разведения сил Украины и ДНР в Петровском
Заболеваемость пневмонией в России выросла на 12 процентов
При взрыве в центре Дамаска погибли два человека
Качество ухода за пожилыми проконтролирует новая ассоциация
В России могут сократить период использования шипованной резины
Эрдоган заявил, что США не смогли решить проблему терроризма в Сирии
«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда
Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу
Вице-премьер Украины сообщил о готовности снять санкции против России за «компенсации в любой форме»
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на космодроме "Восточный"
Назван возраст, после которого мужчин становится меньше, а женщин больше
Эксперт прокомментировал идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
В Совфеде предложили ужесточить наказание родителям за запрет видеться с ребенком после развода
Тамара Синявская попала в больницу