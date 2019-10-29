Ученые назвали самый вредный для здоровья и окружающей среды продукт

СЕГОДНЯ 20:16 2019-10-29T20:17:02+03:00

Оценивалось количество выделяемого парникового газа при производстве и потребность в воде

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У вегетарианцев появился новый аргумент в защиту своих убеждений. Ученые выяснили, что самый вредный продукт с точки зрения воздействия на окружающею среду, а также на здоровье человека, мясо. В исследовании, которое публиковал журнал PNAS, правда, речь идет только о красном мясе.

- Потребление красного мяса связано со значительным увеличением риска заболевания для всех пяти рассматриваемых здесь последствий для здоровья, включая риск преждевременной смерти, - сказано в исследовании.

Орехи, минимально обработанные цельные зерна, фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло и рыба значительно снижают риск для одного или нескольких заболеваний. Это болезни сердца, кровеносных сосудов в первую очередь. Даже дополнительная порция этих продуктов не способна при регулярном превышении "дозы" нанести серьезный вред здоровью.

Затем ученые выяснили, как влияет на экологическую ситуацию производство продуктов: средние выбросы парникового газа, землепользование, на порцию пищи. Мясо опять оказалось в антилидерах.

- Минимально обработанные пищевые продукты растительного происхождения, оливковое масло и сахаросодержащие напитки имеют одни из самых низких экологических воздействий, - сказано в исследовании.

Молочные продукты, яйца, рыба и курица признали «относительно вредными» для окружающей среды. Что касается производства порции красного мяса, то онооказывает второе по величине воздействие на подкисление почвы, выбросы в атмосферу, требует больших земель, используемых для выпаса скота. По потреблению электричества животноводческие фермы на третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU