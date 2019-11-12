В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-12T13:07:05+03:00

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В сирийской Табке после трехлетнего перерыва начала работать крупнейшая гидроэлектростанция (ГЭС) страны. В 2017 году само сооружение и прилегающая территория станции были отвоеваны у боевиков, но только сейчас ГЭС полностью перешла под контроль правительственных войск.

Гендиректор станции Валад Дарвиш рассказал, что проект восстановления ГЭС выполнен уже на 50%. Всего станция состоит из из восьми гидроагрегатов, каждый из них способен вырабатывать 105 МВт. В настоящее время работают только четыре из них.

«После боевиков станция была в очень плохом состоянии… Механические блоки были заминированы, электронные блоки они сожгли… Нам не хватает запчастей для ремонта», — цитирует Дарвиша ФАН.

До войны гидроэлектростанция в городе Ат-Табка обеспечивала электричеством большую часть страны. А благодаря местным запасам воды в провинции Ракка процветало сельское хозяйство. Сейчас после восстановления работы ГЭС местное население начинает возвращаться к привычному укладу жизни, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU