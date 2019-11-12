2019-11-12T14:46:08+03:00
Наука

Ученые назвали важные свойства икоты

Этот процесс учит младенцев управлять дыханием
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Икота помогает младенцам управлять дыханиемИкота помогает младенцам управлять дыханиемФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Специалисты из Университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь икоты и развития мозга. Оказалось, что этот процесс с первых дней жизни влияет на появление нейронных связей у младенца.

«Деятельность, вызванная икотой, может помочь мозгу ребенка научиться контролировать дыхательные мышцы, чтобы в конечном итоге можно было управлять дыханием, перемещая диафрагму вверх и вниз», - рассказали эксперты.

По словам ученых, икота начинает влиять на развитие мозга ребенка в утробе матери уже на девятой неделе беременности. В ходе исследования специалисты обратили внимание, что каждый раз когда ребенок икал, у него в мозгу возникали две нейронные, связанные со сокращением диафрагмы. А вслед за ними появлялась третья.

Это открытие подтолкнуло ученых к мысли, что икота у взрослых людей — это рудиментарный рефлекс, оставшийся с младенчества, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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