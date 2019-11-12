"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-12T15:38:00+03:00

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В воскресенье, 17 ноября, на развлекательно-познавательном онлайн-сервисе "Яндекс.Эфир" состоится трансляция детской театральной постановки "Алиса в Зазеркалье". Данный спектакль станет финальным событием проекта "Культурный марафон", о котором ранее писал сайт KP.RU.

"Алиса в зазеркалье" - это первая постановка для детей в "Мастерской Петра Фоменко".

Авторы проекта не случайно выбрали именно это произведение в качестве постановки: Сказки писателя Льюиса Кэрролла с их блестящими парадоксами и загадками входят в золотой фонд детской литературы.

Постановка подходит не только для детского, но и семейного просмотра и прививает любовь к театру и классической литературе.

Сам проект "Культурный марафон" состоит из мультимедийных тестов на тему музыки, театра и кино для учащихся школ по всей России. Также на официальном сайте проекта можно ознакомиться с заданиями и сценариями онлайн-уроков, разработанных с признанными экспертами.

Прямая трансляция постановки "Алиса в Зазеркалье" начнется 17 ноября в 15:00 по МСК.на сайте "Яндекс.Эфир".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале октября стало известно о том, что в России пройдёт «Культурный марафон» для школьников. Больше трёх миллионов школьников смогут ближе познакомиться с мировой и отечественной культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU