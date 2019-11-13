Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку

СЕГОДНЯ 01:57 2019-11-13T02:11:19+03:00

По данным следствия, «Слуга народа» вымогала $300 тысяч за должность в «Нафтогазе», половину успела получить

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В Киеве по делу о коррупции задержали высокопоставленную сотрудницу офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным следствия, чиновница пыталась торговать руководящими должностями в «Нафтогазе», и у одного из претендентов «Слуга народа» вымогала за содействие в трудоустройстве 300 тысяч долларов.

О задержании подозреваемой во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Уточняется, что предприимчивая дамочка – начальница «одного из главных департаментов офиса президента», а ее сообщница – бывший заместитель министра культуры страны. Обеих задержали сразу после того, как они получили первую часть требуемой суммы, 150 тысяч долларов.

В офисе Зеленского уже признали, что это правда: сотрудники НАБУ действительно задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины.

«Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», - подчеркивает президентская пресс-служба в сообщении, опубликованном в Facebook.

По данным украинских журналистов, речь идет о некой Светлане Кондзеле, которая в офисе Зеленского занимает должность директора департамента обеспечения доступа к публичной информации. Отмечается, что она работала в разных отделах президентской администрации с 2005 года – то есть, еще со времен Ющенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU