Аномальные холода придут в Россию из Арктики
Жители Сибири и Уральского региона столкнутся с морозами и метелями
Изменить размер текста:
Из Арктики на центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который принесет с собой холода и метели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее прогнозу, под ударом окажутся жители Сибири и Уральского региона. Резкое ухудшение погодных условий ожидается во второй половине текущей недели, сообщает "Российская газета".
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU