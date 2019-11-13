2019-11-13T08:39:26+03:00
Общество

Аномальные холода придут в Россию из Арктики

Жители Сибири и Уральского региона столкнутся с морозами и метелями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из Арктики на центральную Сибирь надвигается мощный антициклон, который принесет с собой холода и метели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее прогнозу, под ударом окажутся жители Сибири и Уральского региона. Резкое ухудшение погодных условий ожидается во второй половине текущей недели, сообщает "Российская газета".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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