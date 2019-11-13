В Роспотребнадзоре объяснили, когда нужно делать прививку от гриппа
В Роспотребнадзоре призывают сделать прививки от гриппа до конца ноября. В ведомстве объяснили, что вакцине нужно дать время – прививаться нужно за 2-3 недели до эпидсезона, а не когда кругом все уже чихают и кашляют.
- В идеале, надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь, - приводит слова представителей Роспотребнадзора ТАСС.
Хотя в ведомстве и считают сентябрь лучшим временем для прививок от гриппа, но, говорят, в ноябре тоже не поздно заглянуть в прививочный кабинет. Особенно внимательными ко своему здоровью должны быть люди с хроническими заболеваниями, а также с иммунодефицитом. Тяжело грипп переносят обычно и дети. Для них тоже разработана вакцина от этого вирусного заболевания.
Президент Владимир Путин призвал министров последовать его примеру и сделать прививку от гриппа. Глава государства назвал "самострелами" тех, кто проигнорировал возможность защитить себя от вируса с помощью вакцинации.
ИСТОЧНИК KP.RU