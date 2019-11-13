2019-11-13T10:05:48+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, когда нужно делать прививку от гриппа

Вакцину имеет смысл вводить не в разгар сезона простуд, а за 2-3 недели до начала эпидсезона
Юлия САЛЬНИКОВА
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Прививку можно сделать до конца ноябряПрививку можно сделать до конца ноябряФото: Олег УКЛАДОВ
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В Роспотребнадзоре призывают сделать прививки от гриппа до конца ноября. В ведомстве объяснили, что вакцине нужно дать время – прививаться нужно за 2-3 недели до эпидсезона, а не когда кругом все уже чихают и кашляют.

- В идеале, надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь, - приводит слова представителей Роспотребнадзора ТАСС.

Хотя в ведомстве и считают сентябрь лучшим временем для прививок от гриппа, но, говорят, в ноябре тоже не поздно заглянуть в прививочный кабинет. Особенно внимательными ко своему здоровью должны быть люди с хроническими заболеваниями, а также с иммунодефицитом. Тяжело грипп переносят обычно и дети. Для них тоже разработана вакцина от этого вирусного заболевания.

Президент Владимир Путин призвал министров последовать его примеру и сделать прививку от гриппа. Глава государства назвал "самострелами" тех, кто проигнорировал возможность защитить себя от вируса с помощью вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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