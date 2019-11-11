Путин — членам правительства: Гриппом заболел — самострел!
- А кто из членов правительства сделал прививку? - обвел взглядом сидевших перед ним за столом членов правительства Владимир Путин.
Только что министр здравоохранения Вероника Скворцова завершила на встрече президента с кабмином доклад о ходе вакцинации от гриппа.
- На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, - рассказала министр. - Это более 38 % населения, более 16 миллионов детей.
Таким образом эпидемии гриппа ожидать в этом году не приходится, сейчас заболеваемость гораздо ниже предэпидемического порога.
- Наши вакцины работают и позволяют предотвращать болезнь, - рассказала министр. - В июне была зарегистрирована четырехвалентная вакцина, которая считается золотым стандартом. Она будет использоваться для групп риска — медиков, работников образовательных учреждений и коммунальных служб.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
- А члены правительства входят в группу риска? - заинтересовался Путин.
- Как вы определите, - аккуратно ответила министр.
- Мы же тоже с людьми работаем, значит, тоже группа риска, - без раздумий определил президент.
За столом сразу оживились.
- Председатель правительства делал прививку от гриппа? - посмотрел Путин на сидевшего рядом Дмитрия Медведева. - Не делал. А глава администрации? Тоже не делал.
Оживление за столом пропало, и президент поинтересовался — кто вообще прививался в этом году?
- Раз, два, три, - считал Путин поднятые над столом руки.
Кроме Скворцовой прививки сделали вице-премьер Акимов и министр связи Носков.
- Четыре, - указал на себя Путин. - Я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Ну а как? Можно было предотвратить — не предотвратил. Прошу подумать над этим.
ИСТОЧНИК KP.RU