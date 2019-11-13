2019-11-13T10:45:49+03:00
В мире

Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны «в лечебных целях»

Наркотики Ги Лалиберте выращивал на своем острове
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ги Лариберте попался на выращивании марихуаныГи Лариберте попался на выращивании марихуаныФото: АП
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Во Франции задержали основателя Цирка Дю Солей за выращивание наркотиков на собственном острове. Канадский миллионер Ги Лалиберте завел там мини-ферму, марихуану закрывал в специальном контейнере на ключ. На след мужчины вышли после того, как задержали другого человека с наркотиками, это оказался знакомый Лалиберте. Он объяснил, что трава – с «огорода» его близкого друга. Основателя знаменитого цирка задержали в аэропорту.

Как сообщает агентство France-Presse, полиция теперь выясняет, выращивал ли мужчина марихуану только для себя или это был способ дополнительного заработка для миллионера.

В компании Lune Rouge, принадлежавшей Лалиберте, выступили с официальным обращением. В заявлении утверждалось, что наркотики выращивали для личного потребления и вообще, «в медицинских целях».

Сайт kp.ru писал, что Ги Лалиберте был одним из космических туристов на МКС. За "путевку" он выложил 35 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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