Основателя Цирка Дю Солей задержали за выращивание марихуаны «в лечебных целях»
Во Франции задержали основателя Цирка Дю Солей за выращивание наркотиков на собственном острове. Канадский миллионер Ги Лалиберте завел там мини-ферму, марихуану закрывал в специальном контейнере на ключ. На след мужчины вышли после того, как задержали другого человека с наркотиками, это оказался знакомый Лалиберте. Он объяснил, что трава – с «огорода» его близкого друга. Основателя знаменитого цирка задержали в аэропорту.
Как сообщает агентство France-Presse, полиция теперь выясняет, выращивал ли мужчина марихуану только для себя или это был способ дополнительного заработка для миллионера.
В компании Lune Rouge, принадлежавшей Лалиберте, выступили с официальным обращением. В заявлении утверждалось, что наркотики выращивали для личного потребления и вообще, «в медицинских целях».
Сайт kp.ru писал, что Ги Лалиберте был одним из космических туристов на МКС. За "путевку" он выложил 35 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU