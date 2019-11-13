2019-11-13T13:41:58+03:00
В мире

В США впервые пострадавшему от курений вейпов подростку пересадили легкие

В сентябре 17-летний мальчик попал в больницу с подозрением на пневмонию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи клиники рассказали об операции вейперуВрачи клиники рассказали об операции вейперуФото: Кадр видео
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Первую в мире операцию по пересадке обоих легких вейперу провели в США. На операционный стол попал 17-летний подросток. В сентябре мальчик почувствовал себя плохо, когда обратился к врачам, те заподозрили пневмонию. Но исследование показало – в легких огромное количество воспалений и рубцов. Состояние юного пациента ухудшалось и в начале октября мальчика перевели в клинику Генри Форда в Детройте. Он был на грани смерти – поэтому имя парня сразу же поставили первым в донорском списке.

- Этому подростку грозила неминуемая смерть, если бы он не получил трансплантацию легкого», - сказал доктор Хасан Немех. Его слова приводит пресс-служба клиники. - Ущерб, который пары вейпов наносят легким, необратим. Пожалуйста, подумайте об этом.

Юному пациенту пришлось пересаживать оба легких. Операция прошла хорошо, но врачи предупредили – придется пройти долгий период восстановления. Семья мальчика передала через врачей предупреждение другим подросткам, которые увлекаются электронными сигаретами:

- За очень короткий промежуток времени наша жизнь навсегда изменилась. Он был совершенно здоровым 16-летним спортсменом , ходил в школу, гулял с друзьями, плавал, играл в видеоигры. Теперь он просыпается в интубации и с двумя новыми легкими и заново учится двигаться, - передают слова близких в статье Metro.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США погибло 39 человек и более 2000 человек получили травмы легких в результате вейпинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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