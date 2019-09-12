В США ограничат продажу вейпов с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя

СЕГОДНЯ 04:58 2019-09-12T05:08:25+03:00

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Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил журналистам, что в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

По словам главы американского Минздрава, специалисты вверенного ему ведомства приступили к разработке документа, который предписывает изъять из всех магазинов страны курительные смеси «с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя». Он уточнил, что запрет не затронет только вейпы со вкусом обычного табака.

«Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка», - приводит слова министра ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU