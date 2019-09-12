2019-09-12T05:08:25+03:00
В мире

В США ограничат продажу вейпов с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя

Из магазинов изымут курительные смеси с ароматическими добавками
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Медики доказали, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигаретМедики доказали, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигаретФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил журналистам, что в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

По словам главы американского Минздрава, специалисты вверенного ему ведомства приступили к разработке документа, который предписывает изъять из всех магазинов страны курительные смеси «с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя». Он уточнил, что запрет не затронет только вейпы со вкусом обычного табака.

«Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка», - приводит слова министра ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в США признал задержанную в резиденции Трампа китаянку виновной в незаконном проникновении
Истребители Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Трамп согласился повременить с повышением пошлин на товары из Китая
В Киеве возмутились встречей Земана с русинами
Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» в Париже
После отставки Болтона уволились трое его помощников
СМИ: Экс-ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
На Пхукете утонул турист из России
Россиянин вынужден был уехать из Германии из-за того, что его сына в школе затравили мигранты
Трамп рассказал, почему уволил Болтона
После выхода нового iPhone резко упали цены на старые модели
В МИД РФ считают, что аннексия Израилем западной части реки Иордан подорвет надежды на мир