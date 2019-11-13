2019-11-13T19:17:33+03:00
Общество

Пескова спросили, что он думает про скандал с толстым котом в самолете

Ранее пассажир рейса Рига – Владивосток обманом провез своего питомца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил подменил на взвешивании кота и полетел домой бизнес-классомМихаил подменил на взвешивании кота и полетел домой бизнес-классомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение авиакомпании аннулировать бонусные баллы у пассажира, который обманом провез своего слишком крупного кота в салоне самолета.

«Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом, самолетом», - ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о том, не считают ли в Кремле, что авиакомпания слишком жестоко поступила по отношению к своему пассажиру.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, пассажир рейса Рига – Владивосток Михаил Галин летел вместе со своим котом Виктором с пересадкой в Москве. В московском аэропорту Шереметьево кота отказались пустить в салон из-за двух лишних килограммов. Пассажир отказался отдавать своего питомца в багажное отделение и снялся с рейса. Перед следующим рейсом он подменил своего кота на более худого, а после взвешивания снова поменял на своего Виктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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