2019-11-13T19:30:31+03:00
Общество

Прилепин требует спасти от сноса Дом офицеров - родовое гнездо легендарных «ночных ведьм»

Писатель: «Саратовские власти идут по пути дешевых муляжей-новоделов»
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Захар ПрилепинЗахар ПрилепинФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Энгельсе Саратовской области власти решили снести историческое здание Дома офицеров. Оно было построено в 1935 году по проекту известного советского архитектора Иосифа Каракиса. С трибун Дома офицеров выступали Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Но более всего оно известно, как место формирования знаменитых авиаполков «ночных ведьм» в Великую Отечественную войну (полностью женские полки под началом Марины Расковой). Здесь же тренировался первый отряд космонавтов.

Саратовские власти пообещали после сноса на месте здания возвести его точную копию. Однако в защиту исторического дома выступил писатель, руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.

«Желание саратовских властей идти быстрым и дешевым путем конструирования фальшивых муляжей-новоделов вместо подлинных святынь вызывает искреннее возмущение», - написал в открытом обращении к саратовскому губернатору Прилепин.

Писатель сослался на мнение независимых экспертов, которые утверждают, что здание энгельсского Дома офицеров «не является аварийным, находится в удовлетворительном состоянии и нет ни единого основания для его сноса».

«Если у Саратовской области нет денег на реставрацию – давайте изыскивать их в федеральном бюджете, давайте объявим сбор пожертвований по всей стране», - предложил Прилепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты