Прилепин требует спасти от сноса Дом офицеров - родовое гнездо легендарных «ночных ведьм»

13 Нояб. 19:30 2019-11-13T19:30:31+03:00

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В Энгельсе Саратовской области власти решили снести историческое здание Дома офицеров. Оно было построено в 1935 году по проекту известного советского архитектора Иосифа Каракиса. С трибун Дома офицеров выступали Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Но более всего оно известно, как место формирования знаменитых авиаполков «ночных ведьм» в Великую Отечественную войну (полностью женские полки под началом Марины Расковой). Здесь же тренировался первый отряд космонавтов.

Саратовские власти пообещали после сноса на месте здания возвести его точную копию. Однако в защиту исторического дома выступил писатель, руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.

«Желание саратовских властей идти быстрым и дешевым путем конструирования фальшивых муляжей-новоделов вместо подлинных святынь вызывает искреннее возмущение», - написал в открытом обращении к саратовскому губернатору Прилепин.

Писатель сослался на мнение независимых экспертов, которые утверждают, что здание энгельсского Дома офицеров «не является аварийным, находится в удовлетворительном состоянии и нет ни единого основания для его сноса».

«Если у Саратовской области нет денег на реставрацию – давайте изыскивать их в федеральном бюджете, давайте объявим сбор пожертвований по всей стране», - предложил Прилепин.

ИСТОЧНИК KP.RU