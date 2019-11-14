2019-11-14T02:48:38+03:00
Политика

Путин рассказал, как удалось удержать экономику России от сползания к рецессии

Глава государства отметил, что нынешние темпы роста ВВП недостаточны удержать страны смогла избежать рецессии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, в частности, пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой МодиПрезидент России Владимир Путин на саммите БРИКС, в частности, пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой МодиФото: REUTERS
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Выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС в Бразилии, президент России Владимир Путин рассказал, как в нашей стране удалось избежать рецессии.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», - сказал глава государства собравшимся на саммите в бразильской столице коллегам и журналистам.

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что правительство страны не считает нынешние темпы роста ВВП, поэтому «старается создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений», а также «настойчиво работает над упрощением регуляторных норм, выстраивает современную инфраструктуру», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый день работы президента России на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) был практически целиком посвящен двусторонним встречам с лидерами пятерки.

Владимир Путин пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китая Си Цзиньпином. А в четверг после завершения всех мероприятий проведет переговоры с новым бразильским коллегой Жаиром Болсонару, с которым, в частности, обсудит ситуацию в Боливии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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