2019-11-14T09:30:57+03:00
Общество

Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси

Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект о работниках такси рассмотрят в ГосдумеЗаконопроект о работниках такси рассмотрят в ГосдумеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Убийцам, террористам и насильникам хотят запретить заниматься автоперевозками и работать в такси. Соответствующий законопроект разработали в Минтрансе России. Над документом в ведомстве начали работать по поручению президента Владимира Путина. Ранее с такой инициативой выступал мэр Москвы Сергей Собянин, который предположил, что к водителю, имеющему криминальное прошлое, вряд ли захочется сесть в машину пассажиру

- Анализ исследований в области уголовного права и криминологии показал, что в настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых не только на почве личностных неприязненных отношений, но из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей, - сказано в проекте.

В ведомстве предлагают запретить работать в такси и заниматься автоперевозками лицам, ранее осужденным за убийство, терроризм, изнасилование, а также иные действия сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда, истязание.

Ранее предлагали запретить таксистам работать, если их водительский стаж менее пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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