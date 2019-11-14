2019-11-14T13:02:43+03:00
Спорт

Месси назвал единственного футболиста, у которого попросил футболку

Капитан «Барселоны» ни у кого из соперников не просил футболки, но однажды попросил
Дарья КРЫЛОВА
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Капитан «Барселоны» ни у кого из соперников не просил футболкиКапитан «Барселоны» ни у кого из соперников не просил футболкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси неоднокрастно подчеркивал, что ни у кого не просил обменяться футболками и делал это только потому что так принято. Но у одного футболиста команды соперника он все-таки попросил.

Им оказался Зинедин Зидан, выступавший тогда за испанский «Реал Мадрид», являющийся принципиальным соперником «Барселоны» испокон веков. Произошло это в Эль-Классико 19 ноября 2005 года.

«Я не прошу футболки, обычно просто обмениваюсь ими. Но однажды попросил футболку у Зинедина Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Однако если никто не просит меня об этом, я тоже ни к кому не подхожу с такой просьбой», - цитирует форварда TyC Sports.

Матч нынешнего Эль-Классико состоится 18 ноября в 20:00 по московскому времени в Барселоне на Камп Ноу.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 11 матчах, забил девять голов и отдал пять ассистов. Его трудовой договор рассчитан до середины 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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