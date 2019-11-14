В Adidas решили переделать форму Сборной России по футболу после критики РФС и игроков
В компании Adidas прокомментировали информацию о недовольстве игроков новой формой для Сборной России по футболу. Напомним, специально для Чемпионата Европы 2020 года компания разработала одежду для российских спортсменов. 7 ноября прошла официальная презентация коллекции.
Однако, некоторые игроки признались, а вскоре и представители Российского футбольного союза (РФС), что форма им не нравится.
- Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение, - сообщили в Adidas. Ответ представителей компании получили в Deutsche Welle.
К компании не стали отвечать, кто несет ответственность за предыдущую версию спортивной формы. Пока российские футболисты будут выходить на поле в прежних костюмах.
ИСТОЧНИК KP.RU