2019-11-14T21:07:50+03:00
Общество

Приобщить россиян к культуре помогут интернет-фестивали

Их проведению будет способствовать открытие в рамках нацпроекта «Культура» виртуальных концертных залов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров говорит на форуме от лица всех регионовДмитрий Азаров говорит на форуме от лица всех регионов
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В эти дни в северной столице проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не просто возглавляет на нем региональную делегацию, здесь он работает как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура». Ее он возглавил по поручению президента РФ Владимира Путина. В первый день на форуме обсуждались разнообразные вопросы. Министр культуры России Владимир Мединский подчеркнул, что сегодня интерес россиян к культуре растет: 9 из 10 граждан страны сказали, что регулярно ходят в кино, театры, концерты и музеи. А 30% россиян положительно оценивают состояние дел в российской культуре.

Самарский губернатор принимал участие в работе секции «Духовные крепости России». Здесь он рассказал, как в Самарской области развивается крупнейший православный институт, который с благословения Патриарха может получить статус университета, а также напомнил о принятом решении создать на базе монастырского комплекса в селах Ташла и Мусорка духовно-просветительского центра.

Также участники форума обсудили социальную значимость искусства и передовой опыт организации культурных событий в регионе. Самаре здесь тоже есть чем похвастаться: в регионе провели опрос жителей, определив с их помощью программу культурно-массовых мероприятий. И назвали ее «Культурное сердце России» - мероприятия под эгидой проекта проходили все лето и осень. Также Дмитрий Азаров отметил, что в век развития цифровых технологий нужно чаще проводить интернет-фестивали. Такую возможность дают «виртуальные концертные залы», которые открываются на территории всей страны, в том числе и Самарской области, в рамках национального проекта «Культура». Только в этом году заработало 6 залов.

- Я очень рад тому, что все больше фестивалей выходит на улицы наших городов, ам сегодня нужно наполнять общественные пространства, «прошивать» их культурным кодом». При этом без нравственного стержня, без духовного воспитания, без классических искусств, культуры, традиций – то, что должно составлять основу фестивалей, – невозможно стремиться к чему-то большему, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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