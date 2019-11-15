Россияне посоветовали бы себе 10 лет назад больше учиться и быть решительнее

15 Нояб. 09:05 2019-11-15T09:08:52+03:00

Эксперты портала Superjob выяснили, какие бы рекомендации люди дали самим себе из прошлого

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Социологи решили узнать, что бы посоветовали россияне сами себе из прошлого. Людям предложили пофантазировать, что было бы, если бы они встретили себя 10 лет назад. Большинство попросило самих себя больше учиться и быть решительнее.

Аналитики портала Superjob выяснили мнение также по группам. Например, 30-летние респонденты часто вообще не хотели бы ничего менять:

- «Все правильно делаешь, продолжай», а на третьем месте - поменять профессию, - приводят слова исследователей ТАСС.

У 40-летних россиян уже другое мнение - менять профессию они бы не советовали себе. В этой группе в числе самых популярных советов: "быть решительнее и ничего не бояться".

Сайт kp.ru писал, что большинство россиян любят свою работу. Причем настолько, что готовы ходить в офис, даже не нуждаясь в деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU