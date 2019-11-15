2019-11-15T09:08:52+03:00
Общество

Россияне посоветовали бы себе 10 лет назад больше учиться и быть решительнее

Эксперты портала Superjob выяснили, какие бы рекомендации люди дали самим себе из прошлого
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Россияне дали себе советы из прошлогоРоссияне дали себе советы из прошлогоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Социологи решили узнать, что бы посоветовали россияне сами себе из прошлого. Людям предложили пофантазировать, что было бы, если бы они встретили себя 10 лет назад. Большинство попросило самих себя больше учиться и быть решительнее.

Аналитики портала Superjob выяснили мнение также по группам. Например, 30-летние респонденты часто вообще не хотели бы ничего менять:

- «Все правильно делаешь, продолжай», а на третьем месте - поменять профессию, - приводят слова исследователей ТАСС.

У 40-летних россиян уже другое мнение - менять профессию они бы не советовали себе. В этой группе в числе самых популярных советов: "быть решительнее и ничего не бояться".

Сайт kp.ru писал, что большинство россиян любят свою работу. Причем настолько, что готовы ходить в офис, даже не нуждаясь в деньгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты