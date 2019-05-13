Опрос показал, что большинство россиян любят свою работу
Последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во очередной раз показал, что россияне действительно трудоголики. Подавляющее большинство респондентов – 85 процентов – ответили, что любят свою работу, им нравится то, чем они занимаются. А 78% признались, что готовы трудиться даже не нуждаясь в деньгах.
Причем своей работой больше удовлетворены жители крупных городов: например, в Москве и Санкт-Петербурге так ответили 86% участников исследования, а в населенных пунктах, где проживает менее ста тысяч человек, — 80%. Кроме того, большинство опрошенных (68%) убеждены, что их зарплата не зависит от качества работы.
Социологи также выяснили, чем руководствуются россияне при выборе профессии. Чуть более трети респондентов (34%) респондентов назвали главной причиной своего выбора «обстоятельства», 30% выбрали пункт «собственные увлечения и интересы», для 17% главным фактором стала «оплата труда в данной сфере», еще столько же опрошенных признались, что у них не было альтернативы.
Кстати, уволиться и больше никогда не работать предпочли бы 21% респондентов. Данные исследования ВЦИОМ приводит РБК. Телефонный опрос проводился 7 мая, в нем приняли участие 1600 человек.
Напомним, как писал сайт kp.ru, весной прошлого года «Комсомолка» выяснила, за что жители нашей страны любят свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU