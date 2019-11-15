Сын Мика Джаггера спел "Розовое вино" на русском языке
Сын фронтмена рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера исполнил песню российских рэперов Элджея и Feduk "Розовое вино". Видео было опубликовано в сториз Лукаса в Instagram.
Блогер пропел первую часть куплета, а сверху на видео дописал "Русская музыка потрясающая". Один из авторов хита Федор Инсаров (Feduk) тут же репостнул запись к себе. А 20-летний Джаггер решил не останавливаться на одной записи и выложил пост с подписью на русском языке.
"Здесь так красиво", - гласит описание к фото, на котором Лукас сидит на диване, обернувшись в плед.
Этот же пост был размещен сыном рокера в новой сториз с пометкой "Для моих новых русских друзей". Реакция российских пользователей соцсети не заставила себя ждать. В комментарии тут же посыпались сообщения от них.
На некоторые Джаггер-младший даже отвечал, причем вновь на русском. Так, он рассказал, что с творчеством российских реперов его познакомил некий друг.
С творчеством российских рэперов Джаггера-младшего познакомил его друг
"Ты новая русская звезда, дорогой", - написала alice_vargy6659 под фотографией.
"Теперь надо начинать петь по-русски", - ответил ей Лукас. После этого он еще раз заявил, что "Песня - огонь".
Некоторые решили, что блогер просто стебется и пытается поймать хайп, а кто-то принимался строчить слова песни в комментариях британцу.
Сайт kp.ru писал, что, помимо Лукаса, у Мика Джаггера есть еще семь детей от пяти разных женщин. Последнее прибавление случилось в 2016 году.
Джаггер-младший поёт Федука.
ИСТОЧНИК KP.RU