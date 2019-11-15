2019-11-15T10:11:33+03:00
Звезды

Сын Мика Джаггера спел "Розовое вино" на русском языке

А также разместил специальный пост в соцсетях для своих "новых друзей" из России [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лукас ДжаггерЛукас ДжаггерФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сын фронтмена рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера исполнил песню российских рэперов Элджея и Feduk "Розовое вино". Видео было опубликовано в сториз Лукаса в Instagram.

Блогер пропел первую часть куплета, а сверху на видео дописал "Русская музыка потрясающая". Один из авторов хита Федор Инсаров (Feduk) тут же репостнул запись к себе. А 20-летний Джаггер решил не останавливаться на одной записи и выложил пост с подписью на русском языке.

"Здесь так красиво", - гласит описание к фото, на котором Лукас сидит на диване, обернувшись в плед.

lucasjaggerlucasjagger
Здесь так красиво
37466 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Этот же пост был размещен сыном рокера в новой сториз с пометкой "Для моих новых русских друзей". Реакция российских пользователей соцсети не заставила себя ждать. В комментарии тут же посыпались сообщения от них.

На некоторые Джаггер-младший даже отвечал, причем вновь на русском. Так, он рассказал, что с творчеством российских реперов его познакомил некий друг.

С творчеством российских рэперов Джаггера-младшего познакомил его друг

С творчеством российских рэперов Джаггера-младшего познакомил его друг

"Ты новая русская звезда, дорогой", - написала alice_vargy6659 под фотографией.

"Теперь надо начинать петь по-русски", - ответил ей Лукас. После этого он еще раз заявил, что "Песня - огонь".

Некоторые решили, что блогер просто стебется и пытается поймать хайп, а кто-то принимался строчить слова песни в комментариях британцу.

Сайт kp.ru писал, что, помимо Лукаса, у Мика Джаггера есть еще семь детей от пяти разных женщин. Последнее прибавление случилось в 2016 году.

Джаггер-младший поёт Федука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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