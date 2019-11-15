Подпольный пластический хирург получил всего год тюрьмы за гибель пациентки при увеличении ягодиц

15 Нояб. 11:11 2019-11-15T11:16:47+03:00

Обычно операции проводят целые врачебные команды, но в этом случае "пластический хирург" работала в одиночку Фото: Александр ГЛУЗ

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В США пластического хирурга осудили за гибель 34-летней пациентки. Британка Донна Фрэнсис проводила операции на дому. Купила массажный стол, инструменты, силикон заказывала на eBay. С получением лицензии мучиться не стала – работала без нее.

Когда к ней на массажный стол легла 34-летняя телепродюсер Келли Мэйхью, которая хотела увеличить ягодицы, все пошло не так. Как сообщает New York Post, пациентка почувствовала себя плохо при введении препарата.

Позже станет известно, что силикон заблокировал сосуды. Молодая женщина умерла. А горе-хирург решила сбежать на Родину, в Великобританию. Оттуда ее депортировали, и она предстала перед судом. Ее дело квалифицировали как непреднамеренное убийство. По условиям депортации, максимальный срок по этой статье всего год. С учетом времени, что идет следствие, хирург выйдет на свободу уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU