2019-11-15T11:16:47+03:00
В мире

Подпольный пластический хирург получил всего год тюрьмы за гибель пациентки при увеличении ягодиц

Операцию проводили на массажном столе, а силикон «врач» купила на eBay
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Обычно операции проводят целые врачебные команды, но в этом случае "пластический хирург" работала в одиночкуОбычно операции проводят целые врачебные команды, но в этом случае "пластический хирург" работала в одиночкуФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В США пластического хирурга осудили за гибель 34-летней пациентки. Британка Донна Фрэнсис проводила операции на дому. Купила массажный стол, инструменты, силикон заказывала на eBay. С получением лицензии мучиться не стала – работала без нее.

Когда к ней на массажный стол легла 34-летняя телепродюсер Келли Мэйхью, которая хотела увеличить ягодицы, все пошло не так. Как сообщает New York Post, пациентка почувствовала себя плохо при введении препарата.

Позже станет известно, что силикон заблокировал сосуды. Молодая женщина умерла. А горе-хирург решила сбежать на Родину, в Великобританию. Оттуда ее депортировали, и она предстала перед судом. Ее дело квалифицировали как непреднамеренное убийство. По условиям депортации, максимальный срок по этой статье всего год. С учетом времени, что идет следствие, хирург выйдет на свободу уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты