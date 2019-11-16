2019-11-16T13:29:31+03:00
Общество

Олег Матыцин переизбран на пост президента Международной федерации университетского спорта

На выборах главы организации кандидатуру россиянина поддержали единогласно
Ольга МАТЫС
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Президент FISU Олег Матыцин во время выступления на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады в ледовом дворце "Платинум-Арена Красноярск". Фото Михаил Терещенко/ТАССПрезидент FISU Олег Матыцин во время выступления на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады в ледовом дворце "Платинум-Арена Красноярск". Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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Олег Матыцин, руководивший ранее Российским госуниверситетом физкультуры, спорта и туризма и Российским студенческим спортивным союзом, повторно возглавил FISU на Генеральной ассамблее организации, посвященной её 70-летию.

За время первого срока Матыцина Международная федерация университетского спорта с большим успехом провела 4 всемирные Универсиады в Казахстане, Тайване, Италии и России. Поддержка Олега Матыцина и успех прошедших российских Универсиад (в 2013 году летние игры прошли в Казани, в 2019 году Красноярск принимал зимнюю Универсиаду) обеспечили России право провести еще одни Всемирные студенческие игры – летнюю Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

За это время FISU заключила меморандум о взаимопонимании с Международным олимпийским комитетом, а постоянным атрибутом Всемирных студенческих игр стали Эстафеты Огня Универсиады. Также в сотрудничестве со Всемирным антидопинговым агентством WADA было разработано антидопинговое пособие для университетов, которое переведено направлено на то, чтобы сделать студенческий спорт абсолютно чистым от допинга.

Напомним, что в Екатеринбурге уже идет подготовка ко Всемирным студенческим играм 2023 года – обсуждается строительство Деревни Универсиады, создание разветвленной городской транспортной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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