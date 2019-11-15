2019-11-15T12:22:01+03:00
Общество

В больницах стало на девять процентов меньше младшего медперсонала

По данным Росстата, 9 месяцев 2019 года уволились почти 30 тысяч человек
Елена АКИМОВА
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В больницах становится все меньше младшего медперсоналаВ больницах становится все меньше младшего медперсоналаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В российских государственных и муниципальных больницах становится все меньше санитаров. Число младшего медперсонала сократилось на 9% в сравнении с прошлым годом. В цифровом выражении это почти 30 тысяч человек, такие данные приводит Росстат.

По состоянию на III квартал 2019-го в государственных и муниципальных учреждениях работали 266 тыс. человек младшего медперсонала. За аналогичный период 2018 года эта цифра была на уровне 292 тыс. сотрудников.

Динамика в регионах разная, например, в Ярославской области показатели зашкаливают и там стало на 48% меньше медработников. В Амурской области и Чукотском автономном округе сокращение на 32% и 31% соответственно

В Минздраве пояснили «Известиям», что происходящее может быть связано с переаттестацией младших медработников, которая сейчас идет в учреждениях здравоохранения.

По новым правилам работник должен обладать навыками обращения с медицинскими отходами и дезинфекции рук, уметь оказывать первую помощь и заполнять учетные формы медицинской документации при работе с телами умерших.

При проверке выясняется, что многие санитары не обладают данными знаниями и вынуждены уволиться или пройти обучение, чтобы сохранить свое рабочее место.

- Обучение – это дополнительные траты, многие не готовы платить. Санитары уходят как вид и в первую очередь это сказывается на качестве ухода за больными, - отметил председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков.

Ранее Минздрав назвал регионы, где больше всего сократилось число врачей. Министр Вероника Скворцова объяснила, почему медики увольняются из государственных лечебных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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