2019-11-15T12:40:34+03:00
Наука

Ученые: Симптомы депрессии усиливаются в последний год жизни

Пик эмоционального слома наблюдается за месяц до смерти
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые: большинство людей проводит последние месяцы жизни в депрессииУченые: большинство людей проводит последние месяцы жизни в депрессииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последний год жизни люди начинают все больше впадать в депрессию. Особенно сильно симптомы этого заболевания проявляются за месяц до естественной смерти. С таким заявлением выступили американские медики из Университета Рутгерса (Нью-Джерси). Согласно их наблюдениям, две трети пожилых людей в последний год жизни погружаются в глубокое депрессивное состояние.

Специалисты привлекли к своему исследованию пожилых добровольцев, которые регулярно проходили тесты, определяющие их психологическое состояние. В частности, у испытуемых спрашивали, беспокоит ли их грусть, плохой сон, чувство безысходности и потерянности.

В результате оказалось, что у многих людей, скончавшихся в скором времени, симптомы депрессии усиливались в период с 12 до 4 месяцев до смерти. Пик же психологического заболевания, как правило, приходился на последний месяц жизни людей. На основе этих данных ученые смогли подтвердить теорию о том, что оптимисты больше приспособлены к долгой жизни, пишет «Утро.ру».

Ранее ученым удалось установить, что взаимосвязь между алкогольной зависимостью и депрессией снижается в последние годы. Так, в последние 40 лет, этот показатель у женщин уменьшился на 24%, а у мужчин - на 25%, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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