Производители водки пообещали вернуть в состав напитка ванилин

15 Нояб. 13:07 2019-11-15T13:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Водка с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения окажется в России под запретом. Это нововведение вступит в силу с 2021 года согласно новому техрегламенту ЕАЭС. В рамках новых правил, в спиртной напиток нельзя включать: ванилин, продукты пчеловодства, золотые и серебряные хлопья, монеты, медали, марки.

Однако президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев объяснил, что в документе присутствует ошибка, но ее можно исправить.

«Во-первых, технический регламент будет действовать только с 2021 года, и есть время его изменить. Об этом мы и написали. Но 99% добавок этот документ разрешает, в том числе, добавки растительного происхождения. Соответственно, речь идет только о ванилине, панты марала. […] Ванилин очень распространен, он присутствует во многих рецептах. Поэтому добиться того, чтобы эти компоненты были исключены из регламента, это важно, мы этого добьемся», - цитирует эксперта ИА НСН.

Специалист высказался и в отношении остальных компонентов, которые указаны в регламенте. По словам Косарева, такие элементы как золотые хлопья используются не часто, их скорее можно назвать экзотикой, поэтому массовый потребитель вряд ли ощутит на себе последствия такого запрета.

ИСТОЧНИК KP.RU