Банки добиваются получения деклараций о доходах клиентов

15 Нояб. 13:34 2019-11-15T14:08:33+03:00

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Российские банки обратились в Центральный Банк России с предложением разрешить клиентам добровольно предоставлять декларации о своих доходах. Это позволит дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки, что даст финансовым учреждениям дополнительные сведения о возможности выдаче кредита на выгодных условиях.

Сейчас такая практика существует, но распространяется лишь на ограниченный круг займов. Банки предлагают ее расширить. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе ЦБ, нескольких кредитных бюро и банков.

Инициатива обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора. В случае ее принятия участники рынка смогут получать декларации клиентов в бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отмечает, что такой способ оценки заработка россиян имеет свои технические и экономические тонкости, а потому окончательное решение будет принято только после тщательного изучения вопроса.

Сайт kp.ru писал, что в правительстве ранее предложили проверять доходы потенциальных заемщиков через Госуслуги. Проект планируется реализовать до 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU