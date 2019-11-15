Банки добиваются получения деклараций о доходах клиентов
Российские банки обратились в Центральный Банк России с предложением разрешить клиентам добровольно предоставлять декларации о своих доходах. Это позволит дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки, что даст финансовым учреждениям дополнительные сведения о возможности выдаче кредита на выгодных условиях.
Сейчас такая практика существует, но распространяется лишь на ограниченный круг займов. Банки предлагают ее расширить. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе ЦБ, нескольких кредитных бюро и банков.
Инициатива обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора. В случае ее принятия участники рынка смогут получать декларации клиентов в бюро кредитных историй.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отмечает, что такой способ оценки заработка россиян имеет свои технические и экономические тонкости, а потому окончательное решение будет принято только после тщательного изучения вопроса.
Сайт kp.ru писал, что в правительстве ранее предложили проверять доходы потенциальных заемщиков через Госуслуги. Проект планируется реализовать до 1 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU