Медведев предложил проверять доходы заемщиков через Госуслуги
Банки в будущем смогут получать информацию о доходах заемщиков с помощью портала Госуслуги. С таким поручением к Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведомства совместно с Банком России до 1 апреля 2020 года должны « обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт». Документ, подписанный премьером, опубликован на сайте правительства.
Сейчас заемщики для получения кредиты самостоятельно получают и предоставляют в банки справки о доходах.
С 31 января вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях» - теперь заемщики могут узнавать свою кредитную историю. Причем услуга доступна дважды в год.
Сайт kp.ru писал, что россияне стали реже брать кредиты.
ИСТОЧНИК KP.RU