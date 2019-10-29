Медведев предложил проверять доходы заемщиков через Госуслуги

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-29T19:06:08+03:00

Сейчас россиянам, чтобы получить кредит, нужно предоставлять справку о доходах в банк

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Банки в будущем смогут получать информацию о доходах заемщиков с помощью портала Госуслуги. С таким поручением к Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ведомства совместно с Банком России до 1 апреля 2020 года должны « обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт». Документ, подписанный премьером, опубликован на сайте правительства.

Сейчас заемщики для получения кредиты самостоятельно получают и предоставляют в банки справки о доходах.

С 31 января вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях» - теперь заемщики могут узнавать свою кредитную историю. Причем услуга доступна дважды в год.

Сайт kp.ru писал, что россияне стали реже брать кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU