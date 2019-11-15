Зеленский назвал границу с Крымом витриной Украины

15 Нояб. 21:56 2019-11-15T21:56:21+03:00

По словам украинского лидера, КПП Каланчак и Чонгар показывают, что назалежная – «круто и человечно»

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Вновь открытые контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом, «Каланчак» и «Чонгар», являются «витриной», которая показывает, что Украина – «круто и безопасно». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Первое, что видят наших граждан из оккупированных Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ. Потому что на самом деле это наша витрина, которая показывает: Украина - круто, безопасно, человечно», - написал президент незалежной на своей странице в Facebook.

При этом Зеленский считает, что «эти конструкции временные». Он утверждает, что вскоре «наступит день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 15 ноября, после реконструкции Киев снова открыла границу с Крымом.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU