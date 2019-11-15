2019-11-15T21:56:21+03:00
Политика

Зеленский назвал границу с Крымом витриной Украины

По словам украинского лидера, КПП Каланчак и Чонгар показывают, что назалежная – «круто и человечно»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Зеленский назвал границу с Крымом витриной УкраиныЗеленский назвал границу с Крымом витриной УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вновь открытые контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом, «Каланчак» и «Чонгар», являются «витриной», которая показывает, что Украина – «круто и безопасно». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Первое, что видят наших граждан из оккупированных Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ. Потому что на самом деле это наша витрина, которая показывает: Украина - круто, безопасно, человечно», - написал президент незалежной на своей странице в Facebook.

При этом Зеленский считает, что «эти конструкции временные». Он утверждает, что вскоре «наступит день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 15 ноября, после реконструкции Киев снова открыла границу с Крымом.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты