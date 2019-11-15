ФСИН заявила о новом формате работы со СМИ

15 Нояб. 23:12 2019-11-15T23:52:40+03:00

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Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что ведомство переходит на новый формат работы с журналистами. Теперь ФСИН будет отвечать на вопросы журналистов только после письменного обращения в пресс-службу. По его словам, это связано с тем, что некоторые инфоповоды комментировать сразу же сложно, и даже стыдно, а бумага "все стерпит".

- Вот пример: начальник колонии - это пару недель назад было - головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит, - сказал Максименко в интервью для «Говорит Москва».

Согласно закону, ответы на письменные запросы будут приходить в течение семи рабочих дней. Замдиректора ФСИН подчеркнул, что ведомство по-прежнему останется "открытым" для прессы. По его словам, служба как и раньше готова отвечать на любые вопросы, даже на "не совсем приятные и удобные".

ИСТОЧНИК KP.RU