«Манчестер Юнайтед» купит Холланда и сразу отправит в аренду
В гонке за норвежского вундеркинда, оформившего на групповом этапе Лиги Чемпионов хет-трик в ворота «Генка» за один тайм. 19-летний норвежец вписал свое имя в число самых молодых авторов хет-триков в Лиге Чемпионов, среди которых Уэйн Руни и Рауль.
Холландом уже заинтересовались такие гранды как «Реал Мадрид», «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус» и, конечно же, «Манчестер Юнайтед».
Нынешний тренер «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер уже тренировал Холланда в норвежском «Мольде», и чтобы получше разузнать об успехах игрока отправил собственного скаута следить за соотечественником.
По информации Daily Mail, «МЮ» ближе всех находится к покупке норвежского нападающего. Предположительная сумма трансфера составит 85 миллионов фунтов стерлингов, причем, как сообщает то же издание, «красные дьяволы» намереваются отправить Холланда в аренду в тот же «Зальцбург», из которого и покупают.
В одном из интервью Холланд подтвердил, что его мечтой является играть именно в английской премьер-лиге. За «Зальцбург» в этом сезоне 26 голов в 18 матчах.
ИСТОЧНИК KP.RU