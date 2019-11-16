Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир

16 Нояб. 19:22 2019-11-16T19:34:09+03:00

У Саши было сразу два падения, но запаса прочности у нее хватило для победы на Кубке Ростелекома [видео]

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В субботу, 16 ноября, в Москве в ледовом дворце спорта "Мегаспорт" завершились соревнования у женщин. Главная интрига соревнований - это кто будет выше в итоговом протоколе: Евгения Медведева, либо же Александра Трусова? Они обе начинали у Этери Тутберидзе, но затем Медведева ушла к канадцу Брайану Орсеру.

Медведева выиграла короткую программу, опередив более чем на два балла Александру Трусову, которая победила на "Скейт Канада". И по итогам произвольного проката Женя заработала 148,83 балла. И суммарно она получила 225,76 балла. Это - чистейший прокат Медведевой и чистое первое место.

Евгения Медведева получила в подарок от фанатов огромный японский веер.Фото: REUTERS

После нее на лед должны были выйти только две фигуристки - Мэрайя Бэлл из США и Александра Трусова. Они были конкурентками по топ-3 по итогам первого проката. Итог проката у фигуристки Бэлл - 138,56 и суммарно 205,67 балла - американка стала следом вторая вслед за Женей.

Евгения Медведева и Брайан Орсер.Фото: REUTERS

Трусова допустила сразу два падения, но запаса прочности хватило. 160.26 - итог произвольной программы и 234,47 - суммарно. Саша Трусова - первая, Женя Медведева - вторая.

Александра Трусова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И Александра вышла в финал серии Гран-При вслед за Анной Щербаковой.

Гран-При России по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная.

ИСТОЧНИК KP.RU