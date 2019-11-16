«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера

16 Нояб. 22:19 2019-11-16T22:19:33+03:00

«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который заснял танцующего Феникса в роли Джокера Фото: кадр из фильма

За два дня короткое видео набрало более 2,5 миллиона просмотров [видео]

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В четверг, 14 ноября, в Twitter появилась видеозапись, на которой запечатлено, как актер Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять знаменитый танец «Джокера» в одноименном фильме.

Всего за два дня ролик с танцем на лестнице набрал более 2,5 миллиона просмотров, даже несмотря на то, что качество видео оставляет желать лучшего.

«Представьте, увидеть одну из самых знаковых сцен в кино... счастливчик», - написал @itzjoseqt2

«Одна из самых знаковых сцен из фильма или в истории кино?», - добавил другой пользователь под ником @CapeCod_Pete

Многие просто оставляли краткий комментарий о том, как это прекрасно выглядит и, как здорово увидеть этот танец вживую.

Однако, некоторое пользователи обратили внимание на качество видео. Так @ElmoNoddyPeach отметил, что первым делом перед съемкой можно было бы помыть окно. В свою очередь @JJ_05__ заявил, что в Нью-Йорке просто нет чистых мест.

Напомним, премьера фильма состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Картина получила гран-при «Золотой лев». В российских кинотеатрах «Джокера» стали показывать третьего октября. Только за первую неделю лента собрала почти 420 миллионов рублей и несколько недель возглавляла российский прокат.

Хоакин Феникс готовится к сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU