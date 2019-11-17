2019-11-17T04:26:24+03:00
Происшествия

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

Причины случившегося не уточнятся
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитииВ Киеве два человека погибли при взрыве в общежитииФото: Социальные сети
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В здании общежития в Киеве в субботу, 16 ноября вечером прогремел взрыв. В результате случившегося погибли два человека. Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило около 21:00 по местному времени. В случившемся разбирается местная полиция.

- В Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли двое человек. Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса, Деснянского района Киева. На месте работают специалисты аварийно-спасательного отряда, сотрудники полиции Киева, а также следственно -оперативная группа, - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что погибшие - двое мужчин. Они получили травмы несовместимые с жизнью. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины взрыва пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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