В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии
В здании общежития в Киеве в субботу, 16 ноября вечером прогремел взрыв. В результате случившегося погибли два человека. Сообщение о ЧП в экстренные службы поступило около 21:00 по местному времени. В случившемся разбирается местная полиция.
- В Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли двое человек. Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса, Деснянского района Киева. На месте работают специалисты аварийно-спасательного отряда, сотрудники полиции Киева, а также следственно -оперативная группа, - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители отметили, что погибшие - двое мужчин. Они получили травмы несовместимые с жизнью. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины взрыва пока неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU