Бывший глава украинского МИД рассказал об успехе Путина на Донбассе

СЕГОДНЯ 07:08 2019-11-17T07:08:01+03:00

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился большого успеха за счет разведения сил в Донбассе. Экс-дипломат подчеркнул, что этот успех "символический".

- К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение, - заявил политик в интервью для "24 канала".

Напомним, что решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР).

Как писал сайт kp.ru, во время первой попытки в течение трех дней с 9 по 11 октября Украина отказалась запускать ракету, сигнализирующую о готовности к разведению. Наблюдатели ОБСЕ тогда отметили, что военные ДНР продемонстрировали готовность к отводу. Однако позже оно все же состоялось.

ИСТОЧНИК KP.RU