Лукашенко примет участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-17T13:37:18+03:00

При этом держаться за власть "посиневшими пальцами" политик не намерен

Изменить размер текста: A A

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в очередных выборах лидера республики, которые состоятся в 2020 году.

"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что не будет держаться за власть "посиневшими пальцами", если народ его не поддержит.

Напомним, что Лукашенко занял пост президента летом 1994 года в возрасте 39 лет и с того момента переизбирался пять раз. Независимая Беларусь не знает другого лидера в своей современной истории.

Сайт kp.ru писал, что в это воскресенье, 17 ноября, в республике проходят парламентские выборы. Сам Лукашенко уже отдал на них свой голос.

ИСТОЧНИК KP.RU