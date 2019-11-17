Умер Терри О'Нилл, британский фотограф, снимавший знаменитостей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-17T16:01:39+03:00

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В воскресенье, 17 ноября, в своем доме в Лондоне на 82-м году жизни умер британский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря своим снимкам знаменитостей и членов британской королевской семьи. О его смерти сообщил Элли Браун, представитель компании Iconic Images, которая занимается продажей работ известных фотографов.

«Будучи одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет, его легендарные снимки навсегда останутся запечатленными в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах», - приводит телеканал Sky News слова представителя компании.

Терри О'Нилл с портретом Элвиса ПреслиФото: EAST NEWS

Как сообщил Браун, фотограф «тихо ушел из жизни в своем доме после продолжительной болезни». В течение долгого времени О'Нилл боролся с раком простаты.

Портрет актрисы Бриджит БордоФото: EAST NEWS

Теренс Патрик «Терри» О'Нилл родился в Лондоне в 1938 года. За годы своей карьеры он фотографировал многие известные музыкальные группы и исполнителей The Beatles, The Rolling Stones, Элтона Джона, Эми Уайнхаус, Фрэнк Синатра, а также актеров Бриджит Бардо, Клинта Иствуда, Майкла Кейна, Роберта Редфорда, и многих других знаменитостей, а также членов британской королевской семьи и известных политиков.

В 2011 году Патрик О'Нилл был награжден медалью, посвященной столетию Королевского общества фотографов, а в 2019 году – титулом командора ордена Британской империи.

ИСТОЧНИК KP.RU