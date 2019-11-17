СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-17T17:54:46+03:00

Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех Фото: REUTERS

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что угрозы для жизни других пострадавших нет

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Число погибших военнослужащих при взрыве на самом крупном украинском военном складе в Балаклее Харьковской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«К сожалению, сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи умер военнослужащий, который получил ранения вследствие чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе», - говорится в заявлении на странице украинского генштаба в Facebook.

В ведомстве сообщили, что другие военнослужащие, которые также пострадали от взрыва, находятся на лечении и угрозы для их жизни нет.

Как сообщал сайт kp.ru, взрыв на венном складе произошел 15 ноября во время планового уничтожения боеприпасов. Тогда в Генштабе ВС Украины сообщили о смерти двоих сапёров. Еще двое военнослужащих получили ожоги и переломы. Они были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU