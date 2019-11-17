Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика

17 Нояб. 21:06 2019-11-17T21:06:17+03:00

На MotoGP мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика Фото: Страница в социальной сети героя публикации

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Жуткая авария произошла во время этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Валенсии. Несущийся на полной скорости мотоцикл Икера Лекуоны сбил французского гонщика Жоанн Зарко.

Инцидент произошел, когда в ходе гонки сразу несколько спортсменов не вписались в один из поворотов. В результате чего французский пилот вылетел с трассы и лишился своего средства передвижения. Когда Зарко пытался покинуть трассу, его сбил неуправляемый мотоцикл Лекуоны.

По предварительным данным, французский пилот отделался лишь вывихом лодыжки. Известно, что спортсмен самостоятельно покинул место аварии, однако позже его госпитализировали на носилках.

Напомним, в 2011 году в результате аварии на Гран-при MotoGP скончался 24-летний мотогонщик Марко Симончелли.

Мотоцикл сбил гонщика на MotoGP.

ИСТОЧНИК KP.RU