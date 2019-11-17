2019-11-17T21:06:17+03:00
Происшествия

Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика

По предварительным данным, спортсмен отделался лишь вывихом лодыжки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На MotoGP мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщикаНа MotoGP мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщикаФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Жуткая авария произошла во время этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Валенсии. Несущийся на полной скорости мотоцикл Икера Лекуоны сбил французского гонщика Жоанн Зарко.

Инцидент произошел, когда в ходе гонки сразу несколько спортсменов не вписались в один из поворотов. В результате чего французский пилот вылетел с трассы и лишился своего средства передвижения. Когда Зарко пытался покинуть трассу, его сбил неуправляемый мотоцикл Лекуоны.

По предварительным данным, французский пилот отделался лишь вывихом лодыжки. Известно, что спортсмен самостоятельно покинул место аварии, однако позже его госпитализировали на носилках.

Напомним, в 2011 году в результате аварии на Гран-при MotoGP скончался 24-летний мотогонщик Марко Симончелли.

Мотоцикл сбил гонщика на MotoGP.

ИСТОЧНИК KP.RU

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