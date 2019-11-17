2019-11-17T21:30:47+03:00
Звезды

Картину Шагала купили за 10 миллионов рублей при стартовой цене в рубль

На торги была выставлена «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Марк ШагалМарк ШагалФото: Надежда БЕЛОХВОСТИК
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В ходе торгов картина одного из самых известных представителей русского авангарда Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» 1926 года продана за 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Аукционного дома «Литфонд».

Отмечается, что стартовая цена произведения искусства на аукционе была всего один рубль.

«В ходе аукциона произведение Шагала было продано за 10 млн рублей. Согласно условиям этих торгов, эстимейт лота составлял 1 рубль, а до начала аукциона принимались заочные ставки», - говорится в заявлении Аукционного дома.

Фото : Аукционный дом и художественная галерея Литфонд

Фото : Аукционный дом и художественная галерея Литфонд

В пресс-службе «Литфонда» сообщили, что подлинность картины подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.

Фото : Аукционный дом и художественная галерея Литфонд

Фото : Аукционный дом и художественная галерея Литфонд

Напомним, ранее сайт kp.ru, рассказывал 10 интересных фактов о другом шедевре Марка Шагала. В рамках проекта «История одной картины» КП раскрыла историю одной из самых известных работ художника «Прогулка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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