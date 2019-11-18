Отец-одиночка продал дочь и потратил деньги на девушек к Интернете

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-18T09:13:24+03:00

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Мужчина решил продать дочь из-за того, что ему не хватало денег на ее содержание. Он бросил клич, и вскоре к отцу-одиночке из Китая обратилась бездетная пара. Сам родитель был из провинции Фуцзянь, а покупатели – из Фучжоу. Оба участника сделки рассчитывали, что обман не вскроется, подделали свидетельство о рождении. Отцу за девочку дали 80 тысяч юаней, почти 730 тысяч рублей.

Как сообщает Daily Mail, обман вскрылся, когда новоиспеченные родители пытались оформить документы с помощью фальшивого свидетельства о рождении. Органы соцслужбы сообщили о своих подозрениях в полицию. Там проверили документы и выяснили, что девочка проживает в другой провинции и в совершенно другой семье. Продавца и покупателей привлекли к ответственности.

Когда вышли на след горе-отца, оказалось, деньги он уже спустил. На женщин в Интернете, популярных в Китае стримерш. Ему предъявили обвинение в торговле детьми. На скамью подсудимых попала и бездетная пара, отдавшая ему деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU