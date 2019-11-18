Больше половины россиян приносят еду на работу из дома: четверть людей не устраивает питание

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-18T09:26:09+03:00

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Россияне рассказали о том, как питаются на работе. Оказалось, больше половины опрошенных, 61 процент, приносят контейнеры с едой из дома. На втором месте по популярности – обеды в кафе. Ходят в ближайшие заведения, судя по данным опроса, 31 процент. Еще 22 процента предпочитают ходить с коллегами в столовую, которая есть на предприятии. Меньше всего оказалось тех, кто вообще не обедает в течение рабочего дня.

Подавляющее большинство довольны своими обедами, какими бы они не были – в кафе или пища из домашнего контейнера. При этом четверть (24 процента) недовольны питанием.

Представители компании HeadHunter спросили, изменилось ли бы питание людей, если бы у них был неограниченный бюджет:

- Около 40% опрошенных отметили, что предпочли бы обедать в ближайших кафе, пятая часть (21%) выбрала бы столовую на работе, - приводит результаты исследования РИА Новости.

При неограниченном бюджете только 15 процентов россиян, участвующих в опросе, приносили бы еду с собой из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU