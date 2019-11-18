Новый премьер Молдавии свой первый визит совершит в Россию

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-18T13:44:59+03:00

По словам Иона Кику, у двух стран накопилось много вопросов для обсуждения

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Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику, назначенный на этот пост после отставки правительства Майи Санду, свой первый зарубежный визит совершит в Москву. Рабочая поездка состоится уже на этой неделе.

По словам главы правительства, у России и Молдавии накопилось много вопросов для обсуждения. Их надо скорее решать. поскольку отношения с Москвой очень важны для Кишинева.

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ИСТОЧНИК KP.RU