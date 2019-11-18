Новый премьер Молдавии свой первый визит совершит в Россию
По словам Иона Кику, у двух стран накопилось много вопросов для обсуждения
Изменить размер текста:
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику, назначенный на этот пост после отставки правительства Майи Санду, свой первый зарубежный визит совершит в Москву. Рабочая поездка состоится уже на этой неделе.
По словам главы правительства, у России и Молдавии накопилось много вопросов для обсуждения. Их надо скорее решать. поскольку отношения с Москвой очень важны для Кишинева.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU