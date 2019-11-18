2019-11-18T13:58:44+03:00
Политика

Евросоюз озадачился защитой гражданской авиации от российских средств РЭБ

Для этого самолеты хотят обеспечить новыми механизмами защиты
Елена АКИМОВА
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В Евросоюзе усмотрели опасность от российских средств РЭБ для гражданской авиацииВ Евросоюзе усмотрели опасность от российских средств РЭБ для гражданской авиацииФото: Алина НИЗАМОВА
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В Евросоюзе озадачились вопросами защиты гражданской авиации от российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Для в проекте общего бюджета ЕС на 2020 финансовый год предлагается заложить средства на разработку мер безопасности.

Проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) , предполагается, что в сотрудничестве с европейскими партнёрами решение будет найдено.

Для достижения безопасности полетов планируют внедрить комплексные меры безопасности и механизмы защиты от помех, - цитирует RT содержание документа. указывается в описании проекта ЕС.

На эти цели из бюджета будет выделено 1,5 миллиона евро. А чтобы проект нашел поддержку, авторы документа указывают , что Россия занимается «крупными инвестициями» в средства РЭБ.

Они уверены, что Москва пытается «полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы».

Ранее эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских. Это один из сдерживающих факторов для Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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