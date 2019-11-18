Евросоюз озадачился защитой гражданской авиации от российских средств РЭБ
В Евросоюзе озадачились вопросами защиты гражданской авиации от российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Для в проекте общего бюджета ЕС на 2020 финансовый год предлагается заложить средства на разработку мер безопасности.
Проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) , предполагается, что в сотрудничестве с европейскими партнёрами решение будет найдено.
Для достижения безопасности полетов планируют внедрить комплексные меры безопасности и механизмы защиты от помех, - цитирует RT содержание документа. указывается в описании проекта ЕС.
На эти цели из бюджета будет выделено 1,5 миллиона евро. А чтобы проект нашел поддержку, авторы документа указывают , что Россия занимается «крупными инвестициями» в средства РЭБ.
Они уверены, что Москва пытается «полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы».
Ранее эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских. Это один из сдерживающих факторов для Вашингтона.
ИСТОЧНИК KP.RU