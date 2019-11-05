Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-05T15:00:44+03:00

Бронетранспортер International MaxxPrо - одна из новинок американских средств РЭБ, но она серьезно уступает российским Фото: REUTERS

Это один из сдерживающих факторов для Вашингтона

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Российские средства радиоэлектроной борьбы гораздо сильнее и эффективнее американских. В этом уверен главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский.

Он отметил, что российская армия очень продвинулась в данном вопросе и ярким примером качественной обороны – это оборона авиабазы «Хмеймим».

- Известно, что большая часть беспилотников, атаковавших нашу базу, была уничтожена благодаря средствам РЭБ. Мы накопили опыт реального применения средств РЭБ и существенно улучшили техническую оснащенность, - рассуждает Мураховский.

Помимо этого, уровень средств РЭБ является сдерживающим фактором для тех, кто ведет политику агрессии против России.

- Силы РЭБ могут противодействовать иностранным техническим средствам разведки, начиная от космических средств и заканчивая средствами радиоэлектронной разведки, - комментирует ФАН эксперт.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США в ближайшее время получат новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle). Комплексы будут установлены на платформе бронетранспортера International MaxxPrо.

ИСТОЧНИК KP.RU