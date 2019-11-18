2019-11-18T15:14:21+03:00
Общество

Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро

В соцсетях предположили, что драпировка появилась из соображений цензуры
Юлия САЛЬНИКОВА
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В метро вандалы испортили скульптуруВ метро вандалы испортили скульптуруФото: Евгения ГУСЕВА
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На станции метро «Римская» в Москве вандалы испортили скульптуру «Мадонна с младенцем». Фотографиями, на которых Мадонна задрапирована, появились в социальных сетях. Пользователи предположили, что обнаженную фигуру решили «одеть» из соображений цензуры. Оказалось, прикрыли Мадонну по другой причине. Еще 30 октября вандалы разрисовали скульптуру. Мужчина, который испортил фигуру, задержан по горячим следам – им оказался 36-летний мужчина, житель Кемеровской области.

Частично Мадонну удалось восстановить сотрудникам метрополитена.

Так скульптура выглядела до нападения вандалов Фото: vk.com/officialmosmetro Фото: СОЦСЕТИ

Так скульптура выглядела до нападения вандалов Фото: vk.com/officialmosmetroФото: СОЦСЕТИ

- К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время", — сообщили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.

В Санкт-Петербурге, чтобы защитить метро от вандалов, закупили специальную антивандальную пленку. Правда, использовать ее можно только на стеклянных и зеркальных поверхностях - скульптуру такое ноу-хау не защитит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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