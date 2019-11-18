"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-18T18:48:02+03:00

Олег Волошин подчеркнул, что за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не было сделано

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Депутат Рады Олег Волошин рассказал о нынешнем состоянии морского флота Украины и прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных ранее в Керченском проливе.

- Смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано, - отметил политик.

Волошин также обратил внимание на пробоину в борту судна "Бердянск". По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что броня катеров была очень низкого качества.

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ИСТОЧНИК KP.RU