"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Олег Волошин подчеркнул, что за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не было сделано
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Депутат Рады Олег Волошин рассказал о нынешнем состоянии морского флота Украины и прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных ранее в Керченском проливе.
- Смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано, - отметил политик.
Волошин также обратил внимание на пробоину в борту судна "Бердянск". По его словам, из этого можно сделать вывод о том, что броня катеров была очень низкого качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU