2019-11-18T13:26:59+03:00
В мире

В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине

Корабли были задержаны в 2018 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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17 ноября принадлежавшие Украине суда были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря для передачи17 ноября принадлежавшие Украине суда были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря для передачиФото: REUTERS
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Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей. Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины с двух сторон из Черного и Азовского морей пытались прорываться к Керченскому проливу. Экипажи игнорировали требование российских пограничников остановиться. В итоге корабли и экипаж были задержаны.Плавательные суда отбуксировали в порт Керчи. Что касается моряков, то они вернулись на Родину в рамках обмена задержанными и заключенными в сентябре 2019 года.

В понедельник 18 ноября, как сообщает ТАСС, два катера и буксир начали передавать Украине.

Ранее в украинском МИД направили в Москву Ноту с просьбой вернуть им корабли. В сообщении представители ведомства хотели узнать координаты и время, когда украинцы смогут забрать задержанные плавательные суда.

- Передача Киеву трех задержанных кораблей ВМФ Украины состоялась, - подтвердили в МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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