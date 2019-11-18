В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей. Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины с двух сторон из Черного и Азовского морей пытались прорываться к Керченскому проливу. Экипажи игнорировали требование российских пограничников остановиться. В итоге корабли и экипаж были задержаны.Плавательные суда отбуксировали в порт Керчи. Что касается моряков, то они вернулись на Родину в рамках обмена задержанными и заключенными в сентябре 2019 года.
В понедельник 18 ноября, как сообщает ТАСС, два катера и буксир начали передавать Украине.
Ранее в украинском МИД направили в Москву Ноту с просьбой вернуть им корабли. В сообщении представители ведомства хотели узнать координаты и время, когда украинцы смогут забрать задержанные плавательные суда.
- Передача Киеву трех задержанных кораблей ВМФ Украины состоялась, - подтвердили в МИД России.
ИСТОЧНИК KP.RU